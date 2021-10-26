Вице-спикер Думы просит генпрокурора разобраться с отчислением студентов школы "Останкино"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов призвал генерального прокурора РФ Игоря Краснова провести проверку по факту отчисления студентов Высшей школы кино и телевидения "Останкино" за поддержку в интернете комментария о том, что руководство школы отменяет занятия, не меняя условий оплаты. Письмо депутата есть в распоряжении ТАСС.

Чернышов обращает внимание генпрокурора на то, что "в ряде российских СМИ появилась информация об отстранении от занятий, а потом и об отчислении студентки Высшей школы кино и телевидения "Останкино" Алисы Тимченко и еще пятерых студентов за положительную оценку комментария, оставленного одним из пользователей в официальном аккаунте этого учебного заведения". В нем речь шла о том, что руководство школы отменяет занятия в период нерабочих дней, при этом требуя оплачивать обучение на прежних условиях.

"Сразу же после этого администрация Высшей школы заблокировала всем, кто поставил лайк под этим комментарием, пропуск на вход в здание. После этого студенты были отчислены, - указывает вице-спикер Думы. - Прошу вас дать указание провести проверку и защитить права вышеуказанных студентов на получение ими образования и отмену приказа об отчислении".

Чернышов напоминает, что обучение в Высшей школе кино и телевидения "Останкино" стоит от 15 до 22 тыс. рублей в месяц. По его мнению, "обучающиеся там студенты имели полное право требовать либо снижения оплаты, либо проведения всего курса отмененных лекций в рамках заключаемого с руководством Высшей школы кино и телевидения договора об оказании услуг".