Власти Крыма не планируют создавать блокпосты на въезде в регион в связи с пандемией

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Крыма не планируют разворачивать блокпосты для контроля документов о вакцинации на въездах на полуостров по примеру соседнего Севастополя, сообщил во вторник в эфире телеканала "Крым-24" министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Подобные решения принимает глава республики исходя из текущей ситуации. Насколько мне известно, на данный момент оснований для таких решений нет", - сказал Волченко, отвечая на вопрос журналистов, планируется ли введение ограничений, как в Севастополе.

Севастопольский губернатор Михаил Развожаев ранее во вторник сообщил, что блокпосты, где будут контролировать наличие у въезжающих документов о вакцинации от ковида, появятся на автовокзале и железнодорожном вокзале Севастополя, а также на трех основных дорогах, ведущих в город. Позднее глава региона также заявил, что жители Севастополя для выезда из города должны предъявить справку о вакцинации, как и въезжающие туристы.

С начала пандемии в Крыму заразились более 93 тыс. человек, выздоровели около 77 тыс. человек, умерли около 2,9 тыс. пациентов. Власти республики объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября до особого распоряжения в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.