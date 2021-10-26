Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о бессмысленности Дня Победы

"В связи с обращением в Следственный комитет России представителей ветеранской организации с просьбой проверить высказывания музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы председатель Следственного комитета России поручил руководителю Главного следственного управления по Москве А. А. Стрижову организовать проверку", - сообщает СК.

В ведомстве отметили, что высказывания Моргенштерна ветераны сочли оскорбляющими историческую память тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны. "В рамках процессуальной проверки будет установлено, имеются ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства", - добавили в СК.

Ранее в интервью Ксении Собчак Моргенштерн сообщил, что не видит смысла в праздновании Победы в Великой Отечественной войне. Во вторник общероссийская общественная организация "Ветераны России" обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку высказываний Алишера Моргенштерна на факт распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России в соответствии с ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), а также проверить высказывания на факт возбуждения ненависти либо вражды экстремистского характера. Председатель организации попросил провести проверку по факту распространения указанных сведений на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!" содержащих, в том числе, нецензурную брань.