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Пандемия COVID-19

"Госуслуги" покажут ошибку при сканировании поддельного сертификата о прививке

В приложении отображаются сертификат вакцинированного или переболевшего ковидом с QR-кодом на основании сведений из реестра Минздрава, а также результаты ПЦР-тестов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Портал госуслуг выдаст ошибку, если сканируемый сертификат вакцинации окажется поддельным, заявил ТАСС во вторник замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

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"Для проверки QR-кодов также реализован доверенный механизм на портале госуслуг через инструмент "Сканер" мобильного приложения "Госуслуги Стопкоронавирус". При сканировании сертификатов, выпущенных мошенниками, откроется отдельная страница на портале госуслуг и будет выдаваться ошибка", - отметил он.

Для удобства пользователей, добавил Качанов, в приложении отображаются сертификат вакцинированного или переболевшего ковидом с QR-кодом на основании сведений из реестра Минздрава РФ, а также результаты ПЦР-тестов от Роспотребнадзора и архив этих сведений.

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