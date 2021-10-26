Школу кадрового резерва открыли на Ямале

ТАСС, 26 октября. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов открыл в Салехарде школу кадрового резерва. В ней будут обучаться руководители различных уровней, сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"Ямальскую школу кадрового резерва мы запускаем, чтобы сформировать большую общую профессиональную команду. Зачастую мы плохо умеем взаимодействовать, не доверяем друг другу - отсюда появляются проблемы, бюрократия. Уверен, что обучение позволит нам решить эти вопросы. За основу мы взяли лучший опыт - федеральную программу кадрового резерва", - цитирует пресс-служба Артюхова.

В первый поток Ямальской школы управленцев вошли 70 руководителей различных уровней из муниципалитетов, исполнительных органов государственной власти, федеральных государственных структур.

Программа школы включает в себя пять модулей по темам ключевых качеств руководителей, современного взгляда на работу в команде и коммуникации, кросс-функционального взаимодействия, управления изменениями. Слушателей ждут лекции, совместные спортивные тренинги и стажировки в муниципалитетах.

Обучение первого потока завершится в апреле 2022 года. В финале программы слушатели должны будут предложить проработанную инициативу по социально-экономическому развитию округа.