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Роскомнадзор внес мессенджер Telegram в реестр соцсетей

В реестре также находятся Livejournal, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Мессенджер Telegram внесен в реестр социальных сетей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"26 октября 2021 года Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей еще два интернет-сервиса, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей. Перечень таких ресурсов дополнили Telegram и Livejournal", - сказали в пресс-службе.

В феврале 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию.

В сентябре 2021 года на сайте Роскомнадзора был создан специальный раздел, где представлена общая информация по закону, данные о нахождении ресурса в соответствующем реестре, а также сервисы для владельцев и пользователей социальных сетей.

В настоящий момент в реестр социальных сетей помимо Telegram и Livejournal включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Соответствующие уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-ресурсов.

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