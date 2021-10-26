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"Госуслуги" выявят поддельный сертификат вакцинации.
"Госуслуги" выявят поддельный сертификат вакцинации.
"Госуслуги" выявят поддельный сертификат вакцинации.
"Госуслуги" выявят поддельный сертификат вакцинации.
"Госуслуги" выявят поддельный сертификат вакцинации.
Пандемия COVID-19

"Госуслуги" выявят поддельный сертификат вакцинации. Главное о коронавирусе за 26 октября

© Антон Новодережкин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 316 019 случаев заражения, из них новых — 36 446. Это новый максимум. За сутки умерли 1 106 человек. За весь период — 232 775. Это новый максимум суточной смертности за пандемию.
  • Обязательную вакцинацию от ковида для отдельных категорий граждан ввели во всей России.
  • "Госуслуги" покажут ошибку при сканировании поддельного сертификата о прививке.
  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о снижении темпов роста заболеваемости ковидом в России. Почитайте итоги Совета по борьбе с COVID-19.
  • На поддержку здравоохранения в борьбе с ковидом правительством РФ выделено более 56 млрд рублей.

Москва

  • Всего зафиксирован 1 780 781 случай заражения, из них новых — 6 074.
  • Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице остается напряженной.
  • В нерабочие дни в городе будут открыты пункты вакцинации и тестирования на коронавирус, число центров экспресс-тестирования на COVID-19 увеличат.
  • Центры соцобслуживания будут работать очно и по выездному режиму с 28 октября.
  • В Москве расширили пилот по новой технологии лечения коронавируса на ранней стадии. Она рассчитана на пациентов из групп повышенного риска, состояние которых не требует госпитализации.
  • Спрос на прививки от коронавируса в городе вырос в четыре раза.
  • Фестиваль архивных фильмов перенесли на 15 ноября из-за ограничений по COVID-19.

Мир

  • Всего зафиксировано более 244,2 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
  • СМИ: некоторые регионы Китая начнут вакцинировать детей с трехлетнего возраста.
  • "Спутник V" оказался безопасным для подключенных к искусственной почке.
  • Нанотрубки приспособили для быстрого обнаружения коронавируса.
Теги
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Губернатор Ставрополья заявил о кратно увеличившихся темпах вакцинации в регионе
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