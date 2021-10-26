"Госуслуги" выявят поддельный сертификат вакцинации. Главное о коронавирусе за 26 октября

Россия
- Всего зафиксировано 8 316 019 случаев заражения, из них новых — 36 446. Это новый максимум. За сутки умерли 1 106 человек. За весь период — 232 775. Это новый максимум суточной смертности за пандемию.
- Обязательную вакцинацию от ковида для отдельных категорий граждан ввели во всей России.
- "Госуслуги" покажут ошибку при сканировании поддельного сертификата о прививке.
- Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о снижении темпов роста заболеваемости ковидом в России. Почитайте итоги Совета по борьбе с COVID-19.
- На поддержку здравоохранения в борьбе с ковидом правительством РФ выделено более 56 млрд рублей.
Москва
- Всего зафиксирован 1 780 781 случай заражения, из них новых — 6 074.
- Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице остается напряженной.
- В нерабочие дни в городе будут открыты пункты вакцинации и тестирования на коронавирус, число центров экспресс-тестирования на COVID-19 увеличат.
- Центры соцобслуживания будут работать очно и по выездному режиму с 28 октября.
- В Москве расширили пилот по новой технологии лечения коронавируса на ранней стадии. Она рассчитана на пациентов из групп повышенного риска, состояние которых не требует госпитализации.
- Спрос на прививки от коронавируса в городе вырос в четыре раза.
- Фестиваль архивных фильмов перенесли на 15 ноября из-за ограничений по COVID-19.
Мир
- Всего зафиксировано более 244,2 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
- СМИ: некоторые регионы Китая начнут вакцинировать детей с трехлетнего возраста.
- "Спутник V" оказался безопасным для подключенных к искусственной почке.
- Нанотрубки приспособили для быстрого обнаружения коронавируса.