Исследование: россияне ассоциируют искусственный интеллект с домашними животными

Исследование проводилось среди россиян старше 18 лет по всей России. "Мы делали специальный тест, с какими животными ассоциируется искусственный интеллект. Ничего угрожающего - причем это говорили и те, кто доверяет, и те, кто не доверяет. 27% ассоциирует его с собакой, 13% - с кошкой. Соответственно, люди считают, что это домашнее животное управляемое. Исходя из этого, мы не видим в России кризиса недоверия искусственному интеллекту", - сказала она на сессии в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" в ТАСС.

Согласно результатам исследования, еще 5% россияне ассоциируют искусственный интеллект с дельфином, а 4% - с обезьяной. "2% также ассоциирует его с тигром - это было единственное дикое животное", - добавила Грязнова.

Старший управляющий директор, начальник управления национального развития AI Сбербанка Владимир Авербах, в свою очередь, вспомнил, какие образы искусственного интеллекта обычно возникают в современных фильмах. "Если мы спросим в принципе, какой образ искусственного интеллекта вы видели в фильмах, то я могу назвать классического Терминатора, в массе кинофильмов был "супермозг", который управляет машинами дистанционно и обязательно его кто-то взрывает в конце концов. Такие образы имеют мощное социокультурное воздействие, и они остаются в памяти", - рассказал он.