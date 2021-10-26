Исследование: россияне ассоциируют искусственный интеллект с домашними животными

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Россияне склонны ассоциировать искусственный интеллект с домашними животными. Об этом свидетельствуют результаты исследования по доверию искусственному интеллекту АНО "Национальные приоритеты" и ВЦИОМ, сообщила руководитель дирекции стратегии и аналитики АНО Юлия Грязнова.
Исследование проводилось среди россиян старше 18 лет по всей России. "Мы делали специальный тест, с какими животными ассоциируется искусственный интеллект. Ничего угрожающего - причем это говорили и те, кто доверяет, и те, кто не доверяет. 27% ассоциирует его с собакой, 13% - с кошкой. Соответственно, люди считают, что это домашнее животное управляемое. Исходя из этого, мы не видим в России кризиса недоверия искусственному интеллекту", - сказала она на сессии в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" в ТАСС.
Согласно результатам исследования, еще 5% россияне ассоциируют искусственный интеллект с дельфином, а 4% - с обезьяной. "2% также ассоциирует его с тигром - это было единственное дикое животное", - добавила Грязнова.
Старший управляющий директор, начальник управления национального развития AI Сбербанка Владимир Авербах, в свою очередь, вспомнил, какие образы искусственного интеллекта обычно возникают в современных фильмах. "Если мы спросим в принципе, какой образ искусственного интеллекта вы видели в фильмах, то я могу назвать классического Терминатора, в массе кинофильмов был "супермозг", который управляет машинами дистанционно и обязательно его кто-то взрывает в конце концов. Такие образы имеют мощное социокультурное воздействие, и они остаются в памяти", - рассказал он.
Среди причин возникновения страха россиян в отношении искусственного интеллекта можно выделить пять основных, уверена руководитель направления регуляторной поддержки экосистемы МТС Елена Сурагина. "Люди не понимают этого явления и поэтому его боятся. И это абсолютно естественно. Второй пункт, почему люди боятся искусственный интеллект- люди понимают это явление и поэтому ограничивают его. Третий - это избыточное сгущение красок, демонизация даже в некоторой степени. Четвертый пункт - люди в принципе склонны преувеличивать опасность. И последняя причина - люди боятся "живого неживого", - перечислила она.
Тем не менее, все перечисленные страхи постепенно отойдут в сторону, считает директор по развитию технологий искусственного интеллекта ООО "Яндекс" Александр Крайнов. "В будущем все перестанут относиться к искусственному интеллекту как к чему-то невероятному. Когда наконец наступит понимание, что это такое, все страхи уйдут. Причем страхи уйдут не потому что кто-то прозреет. Просто произойдет естественная смена поколения", - заключил он.
О кодексе этики ИИ
26 октября в ТАСС в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" крупнейшие компании подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта. Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.
Документ устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться участникам отношений в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности. Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые в настоящее время не урегулированы законодательством РФ или другими актами регулирования.