Вакцинацию в Ингушетии прошли все госслужащие, работники торговли и общепита

МАГАС, 26 октября. /ТАСС/. Профилактическую вакцинацию от коронавируса отдельных категорий населения Ингушетии - госслужащих, работников сфер торговли и общепита, общественного транспорта, туризма - завершили в регионе. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе главы региона.

"16 августа было опубликовано постановление главного санитарного врача региона о проведении профилактических прививок от коронавируса отдельным категориям жителей региона, которые контактируют с большим количеством населения, и у которых нет противопоказаний для проведения иммунизации. На сегодняшний день все обозначенные категории прошли вакцинацию на 100%", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, к категориям, подлежащим профилактической вакцинации, в постановлении относились работники сферы услуг - общепита, торговли, пассажирских перевозок, туризма, парикмахерских, салонов красоты, а также образовательных учреждений, туризма, сельского хозяйства. При этом обязательной вакцинации для всех граждан в регионе нет.

"Вакцинация данных категорий должна была завершиться 1 октября, но было принято решение продлить срок до конца декабря. Однако, все подлежащие иммунизации, согласно постановлению, группы людей уже завершили вакцинацию двумя компонентами", - добавили в пресс-службе.

В регионе еще в середине августа на уровне регионального управления Роспотребнадзора было принято постановление о проведении профилактической вакцинации отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям, это работники сферы услуг (общепит, торговля, пассажирские перевозки, туризм, парикмахерские, салоны красоты) и образовательных учреждений.