В РИО назвали грабежом решение суда Амстердама о передаче Украине золота скифов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Решение апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота, которая раньше принадлежала крымским музеям, в Российском историческом обществе (РИО) считают грабежом и неправосудным. Об этом ТАСС заявил председатель правления и член президиума совета РИО, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

"Я считаю, что это грабеж, это абсолютно неправосудное решение. Есть международно признанный принцип неделимости музейных фондов, и он в данном случае нарушен. Естественно, это никакое не украинское золото, это скифское золото, которое хранилось много лет в крымских музеях, туда оно и должно быть возвращено, и туда, я уверен, оно рано или поздно оно вернется", - сказал Могилевский.

Он добавил, что РИО как общественная организация, объединяющая ряд крупных музеев, в том числе в Крыму, будет делать все, "чтобы не дать забыть об этом неправосудном решении". Он также подчеркнул, что в настоящее время окончательное решение о судьбе экспонатов еще не принято, "предстоит апелляция и дальнейшие разбирательства, которые еще не завершены окончательно". "Тем не менее будем со своей стороны делать все, чтобы предметы, которые принадлежат крымским музеям, были возвращены. Будем держать этот вопрос на повестке до тех пор, пока справедливость не будет восстановлена", - подчеркнул Могилевский.

"Ну, и мы видим, конечно, какую-то такую эйфорию украинской стороны в связи с произошедшим неправосудным решением. Президент Зеленский даже договорился о том, что вслед за золотом и Крым они получат. Но понятно, что "от мертвого осла уши" они получат, а не Крым, и золото уверен, в результате, все-таки, на свою Родину вернется", - добавил председатель правления РИО.

Во вторник Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины" и "входят в государственную часть музейного фонда Украины".