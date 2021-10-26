Режим электронных виз распространили на МАПП "Люття" на границе Карелии и Финляндии

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 октября. /ТАСС/. Международный пункт пропуска "Люття" в Костомукше между Республикой Карелия и Финляндией разрешили пересекать по электронной визе. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

"Внесены изменения в перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ, через которые иностранные граждане осуществляют въезд и выезд из Российской Федерации на основании единой электронной визы. В перечень добавлен МАПП "Люття". Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Люття" станет следующим пограничным пунктом после МАПП "Вяртсиля" в Сортавальском районе, который власти Карелии предложат для въезда иностранцев по электронной визе. "Безусловно, после снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, данная мера будет способствовать развитию сотрудничества Карелии и финских регионов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также окажет положительное влияние на развитие туристической отрасли региона", - добавили в пресс-службе.

В январе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширил перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе, дополнив его автомобильными пунктами пропуска в том поселком Вяртсиля в Карелии, таможенными пунктами Куничина Гора и Шумилкино в Псковской области.

По прогнозам правительства Карелии, введение режима электронные виз в регионе может увеличить поток туристов более чем в 1,5 раза. Совестно с финскими партнерами регион подготовил первые международные маршруты. Они должны объединить достопримечательности республики и Восточной и Северной Карелии на территории соседнего государства.