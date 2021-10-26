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Елизавета II не примет участие в конференции по климату в Глазго

Королева Великобритании обратится к делегатам с помощью видеосообщения

ЛОНДОН, 26 октября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II не примет участие в работе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая открывается 31 октября в Глазго. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Букингемским дворцом.

"Ее Величество с сожалением приняла решение, что она теперь не поедет в Глазго, чтобы принять участие 1 ноября в вечернем приеме по случаю COP-26. Ее Величество разочарована, что не будет участвовать в приеме, но она обратится к собравшимся делегатам посредством записанного видеосообщения", - отмечается в заявлении.

В Букингемском дворце уточнили, что после недавней рекомендации врачей 95-летний монарх осуществляет необременительные обязанности из Виндзорского замка.

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Елизавета II (королева Великобритании)Великобритания
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