Посольство РФ в Молдавии осудило открытие в Кишиневе памятника румынским союзникам Гитлера

КИШИНЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Молдавии осудило открытие в Кишиневе памятника, посвященного "героям" румынской армии, воевавшей в 1941 году на стороне Адольфа Гитлера. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальной странице дипломатического представительства в Facebook во вторник.

"Цинизм адептов исторического реваншизма не знает пределов. Символ российско-румынской дружбы по оружию времен Первой мировой войны в Кишиневе трансформирован в "памятник" нацистским преступникам режима И. Антонеску [Ион Антонеску - военно-фашистский диктатор Румынии в 1940-1944 годах]. Разделяем реакцию здравых сил молдавского общества, осудивших этот вопиющий случай прославления гитлеровских палачей в стране, потерявшей в войне с фашизмом около 200 тыс. человек, в числе которых женщины, старики и дети", - отмечается в заявлении.

"Пестующие память о виновных в убийствах и истязаниях мирного населения и военнопленных, пафосно прикрываясь "благородной миссией освобождения от большевизма Бессарабии", заслуживают порицания в контексте общемировой оценки итогов Второй мировой войны, подведенной суровыми приговорами Нюрнбергского трибунала", - подчеркнули российские дипломаты.

Посольство Румынии организовало накануне церемонию открытия в одном из парков Кишинева памятника, на котором написано "2021 год. Спустя 80 лет после освобождения Бессарабии и Севера Буковины Румынской армией в июне - июле 1941 года". Попытку обелить преступления нацистов уже осудили Партия социалистов и представители общественности страны.

В годы Второй мировой войны оккупированная фашистской Германией в союзе с Румынией Молдавия, а также часть территорий Украины между реками Днестр и Южный Буг были переданы под управление союзным войскам Румынии. По данным историков, за годы войны здесь было убито и депортировано, по разным данным, до 300 тыс. евреев, представителей других национальностей, советских активистов и военнопленных.

В 2005 году под давлением международной общественности официальный Бухарест принес извинения за эти преступления. Однако выступающие за объединение с Румынией молдавские политики и историки, охотно осуждая сталинские депортации, в ходе которых, по данным молдавского парламента, из страны было выслано около 30 тыс. человек, предпочитают замалчивать преступления, совершенные нацистами и их румынскими пособниками. Это также отражается и на преподавании в местных школах.