Власти Петербурга заявили, что в городе де-факто проживают до 7 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Фактическое постоянное население Санкт-Петербурга достигает 7 млн человек, что на 1 млн превышает официальные показатели. Об этом сообщил во вторник глава городского Комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, сославшись на результаты исследования с применением технологий big data.

"Когда мы посмотрели, что же на самом деле на территории города имеет место быть, то увидели, что если по статистике у нас около 5,4 млн постоянных жителей (это данные 2019 года), то по нашим оценкам, движению людей, всему остальному, мы получаем 7 млн постоянного населения. И, поверьте, анализ, который делают коллеги из налоговой, больше склоняется к этой цифре", - рассказал председатель комитета в своем выступлении на "Форуме стратегов 2021".

По его словам, в основу исследования легли совмещенные сведения различных органов власти, таких как Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд, МВД, а также сотовых операторов, различных статистических исследований, проводимых по заказу городских властей университетскими центрами.

Как отметил Чернейко, официально в Петербурге трудятся и платят налоги около 3,1 млн человек, эта цифра в пандемию практически не поменялась. Однако оценочные данные, полученные комитетом, говорят о 4 млн занятых, из которых почти 400 тыс. являются иностранцами. В то же время система МВД учитывает около 200 тыс. из них, так как многие иностранцы из Белоруссии, Украины, Молдовы приезжают работать на три месяца за наличные, после чего уезжают и не попадают в статистику.

Также Санкт-Петербург, по словам Чернейко, обеспечивает работой от 400 до 600 тыс. жителей Ленинградской области, при том, что к экономически активному населению там относят около 1 млн человек. В то же время, порядка 120 тыс. петербуржцев трудятся на территории Ленобласти.

За время пандемии до 400 тыс. человек из других регионов, работавших ранее в Петербурге, были вынуждены уехать обратно. Глава комитета по труду и занятости отмечает, что вернуть данные кадры в город представляется непростой задачей, так как предприятиям необходимо создавать более привлекательные условия труда. По его словам, мигранты из Узбекистана сегодня редко рассматривают для себя работу в Петербурге, плата за которую составляет менее 50 тыс. в месяц.

XIX "Форум стратегов"

Общероссийский "Форум стратегов" проводится в Петербурге с 2002 года, за это время он стал основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов РФ. В Форуме принимают участие около тысячи экспертов: представители Федерального Собрания РФ, министерств и ведомств, органов государственной власти субъектов, муниципалитетов, представители бизнеса, научного и экспертного сообществ, общественных организаций, средств массовой информации, а также иностранные эксперты.