Профориентацию на выставке "Лаборатория будущего" в Дагестане пройдут 3,6 тыс. школьников

МАХАЧКАЛА, 26 октября. /ТАСС/. Более 3,6 тыс. дагестанских школьников пройдут профориентационные тесты по итогам работы мультимедийной выставки-тестировании "Лаборатория будущего" на площадке исторического парка в Махачкале. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мультимедийного комплекса.

Выставка "Лаборатория будущего" состоит из интерактивных квестов, пройдя которые гости могут познакомиться с более чем 30 профессиональными отраслями и более чем 300 профессиями.

"В рамках мультимедийной выставки-тестировании "Лаборатория будущего", которая открылась 15 октября на площадке исторического парка в Махачкале профориентационные тесты прошли более 600 дагестанских школьников. Планируют посетить еще более 3 тыс. школьников", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ежедневно экспозицию посещают около 100 учащихся.

"Выставка будет работать до 30 ноября", - добавили в пресс-службе исторического парка.

Программа "Билет в будущее" инициирована президентом РФ Владимиром Путиным и реализуется Министерством просвещения РФ в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" для учащихся 6-11 классов. Основными ее направлениями являются такие компетенции, как "Информационные технологии", "Туризм", "Сельское хозяйство", "Энергетика", "Здоровье", "Городская среда" и т. д.