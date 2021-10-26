В Университете 2035 добавят баллы к ЕГЭ школьникам, показавшим навыки в сфере ИИ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Школьники и студенты смогут пройти цифровой конкурс портфолио в Университете 2035. Участники с наибольшими достижениями в области искусственного интеллекта получат дополнительные баллы к ЕГЭ, сообщил координатор по работе с технологическими компаниями проекта "Искусственный интеллект" Университета 2035 Александр Каплевский.

"Лучшим школьникам мы будем выдавать дополнительные баллы на ЕГЭ, а студентам начальных курсов - дополнительные баллы для поступления в магистратуру", - сказал он на сессии в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", проходящего во вторник в ТАСС.

В целом Университет 2035 планирует обучить более 100 тыс. школьников в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" к 2024 году, заявил Каплевский. "Самый передовой сейчас - это федеральный проект "Искусственный интеллект", в рамках которого мы будем реализовывать два направления. И особо хочу подчеркнуть то, что первое направление - это предакселерация команд школьников и студентов. То есть мы понимаем, что готовить людей нужно, начиная со школы. Некоторые делают это еще в детском саду. Поэтому в этом году мы будем готовить 7,4 тыс. школьников, образующих 740 команд. А до конца 2024 года эта цифра возрастет до 100 тыс. школьников и 5 тыс. команд", - рассказал он.

Дополнительное профессиональное образование в сфере искусственного интеллекта также будет реализовано совместно с компаниями партнерами, добавил Каплевский. "До конца 2024 года мы обучим более 6 тыс. человек, и можно сказать, это будет "спецназ" в сфере искусственного интеллекта, который уже в ближайшие годы сможет создавать продукты в командах технологических лидеров", - заключил он.

Подготовку специалистов в сфере искусственного интеллекта планирует проводить и МГТУ им. Баумана. "На сегодняшний день в МГТУ им. Баумана создан серьезный задел. Сформирован коллектив ученых во главе с доктором технических наук, создан центр искусственного интеллекта, создается кафедра искусственного интеллекта, на которой с сентября 2022 года будут обучаться магистры", - рассказал руководитель направления "Искусственный интеллект" МГТУ им. Баумана Александр Чесалов.

О форуме

Международный форум "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" проходит 26 октября при поддержке правительства РФ в пресс-центре ТАСС в Москве. В число обсуждаемых тем вошли этические принципы разработки и применения ИИ, государственные меры поддержки в этой сфере, механизмы внедрения технологий в приоритетных отраслях, а также мировые практики регулирования и стандарты международного взаимодействия.

Ключевым событием форума стало подписание Кодекса этики искусственного интеллекта, разработанного с учетом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Он должен стать частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 гг. Авторы кодекса - Альянс в сфере искусственного интеллекта совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ и Минэкономразвития.