В РПЦ заявили, что не осуждают внедрение ИИ в жизнь человека

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Церковь не видит проблемы в том, что искусственный интеллект (ИИ) постепенно встраивается в жизнь человека. Об этом заявил председатель информационной комиссии Московской городской епархии РПЦ Александр Волков на сессии в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" в ТАСС.

"В этом смысле церковь не видит проблемы. Мы не видим проблемы в том, что человек разрабатывает какие-то новые технологии, их внедряет. И мы их используем как любой труд - начиная от труда землепашца и заканчивая трудом производителя какого-нибудь наночипа. Труд весь благословлен богом. Это, несомненно, с нашей точки зрения, так", - сказал он.

При этом, как подчеркнул секретарь Синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов, одну из ключевых ролей в проработке вопросов искусственного интеллекта играет именно гражданское общество. "И занятие искусственным интеллектом, и обсуждение его этики будет идти по тому же направлению, по которому развивалась биоэтика. То есть роль гражданского общества очень велика. И без гражданского общества здесь обойтись не удастся", - заключил он.

Волков добавил, что технологии big data могут быть использованы в реставрации икон.

"Объем данных, составляющих религиозное измерение, может быть обработан. Данные о каких-то святых, новомучениках, данные, связанные с материальными вещами - иконопись, архитектура, какие другие технологии - это все сложные вещи, которые требуют современных подходов. Совсем необязательно реставрировать иконы только руками реставраторов, если это может сделать машина. Например, помочь в подборе краски, цвета, чего-то еще. Почему бы и нет? Технологии в такой практической плоскости - они вполне возможны", - сказал священник.

Он добавил, что церковь не имеет "особой необходимости в том, чтобы внедрять big data" в других своих сферах. "Мы не создаем базы данных абонентов, не создаем базы данных прихожан, мы их не обрабатываем, поэтому здесь в этом нет необходимости", - пояснил иерей.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл допустил возможность использования big data в церкви. Однако решение о применении подобных технологии должно приниматься "на основании соборного осмысления", подчеркнул предстоятель на международном форуме для православных СМИ "Вера и слово", завершившемся на прошлой неделе.

О форуме

Международный форум "Этика искусственно гоинтеллекта: начало доверия" проходит 26 октября при поддержке правительства РФ в пресс-центре ТАСС в Москве. В число обсуждаемых тем вошли этические принципы разработки и применения ИИ, государственные меры поддержки в этой сфере, механизмы внедрения технологий в приоритетных отраслях, а также мировые практики регулирования и стандарты международного взаимодействия.

Ключевым событием форума стало подписание Кодекса этики искусственного интеллекта, разработанного с учетом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Он должен стать частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 гг. Авторы кодекса - Альянс в сфере искусственного интеллекта совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ и Минэкономразвития.