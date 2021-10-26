В Подмосковье занято более 500 аппаратов ИВЛ. Это рекордное количество

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Свыше 500 аппаратов искусственной вентиляции легких заняты в Московской области пациентами с новой коронавирусной инфекцией, это рекордный показатель для региона. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Как и прежде, здравоохранение работает на пределе у нас. Большое количество коек занято. Они есть, но, соответственно, 10 тыс. лежит на койках. <...> Мы видим, что сегодня 80% [пациентов] на койках - люди невакцинированные. Мы видим достаточно агрессивный вирус, распространение заболевания за более короткие сроки - два-три дня. Большое поражение легких - у нас рекордное количество ИВЛ сегодня работает: 502 на сегодняшнее утро", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

Он также отметил, что в последние два дня в регионе наблюдается рост желающих пройти вакцинацию. Так, по словам Воробьева, если ранее в день прививку от коронавируса ставили около 4-5 тыс. человек, то сейчас этот показатель вырос до 10 тыс.

"Да, увеличилось, но при этом сказать, что такой всплеск вакцинации и вновь очередь, мы не можем", - добавил губернатор.