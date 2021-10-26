Минпросвещения намерено включить проверку иллюстраций в критерии экспертизы учебников

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Минпросвещения России разработало новый порядок формирования федерального перечня учебников, в рамках которого предлагает уточнить критерии их экспертизы - издания планируется проверять на наличие ошибок в иллюстрациях. Соответствующий документ размещен во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Общие критерии: <...> отсутствие в учебнике грамматических, орфографических, пунктуационных, речевых ошибок (в том числе применительно к иллюстративному материалу, комментариям, примечаниям и прочей текстовой информации)", - говорится в документе.

Федеральный перечень учебников - это список изданий, допущенных для использования в российских школах.

В середине сентября СМИ сообщили, что в учебнике издательства "Просвещение" по английскому языку за шестой класс была опубликована иллюстрация ссылки на порносайт, она встречается в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов. На учебник были получены положительные заключения Российской академии наук и Российской академии образования.

Издательство "Просвещение" приостановило издание и распространение печатной версии учебника, а также решило заменить данную версию учебника. В Минпросвещения России заявляли, что заключения экспертов по данному изданию будут пересмотрены, а учебник - отозван.