Московский регион ожидает в выходные потепление до плюс 14 градусов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Циклон принесет в московский регион теплый воздух с Атлантики, из-за чего температура в выходные повысится до 14 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на европейской территории России расположатся циклон - в северной части, и антициклон - на юге, что приведет к так называемому зональному потоку - продольному перемещению воздушных масс с Атлантики в европейскую часть России.

"Уверенные переносы западных, юго-западных ветров приводят к тому, что уже сегодня ночью температура положительная - 1-3 градуса, днем - 6-8, даже до 9. <…> Уже в четверг температура будет повышаться до 8-10 градусов. А начиная с четверга до конца недели и в понедельник - в первый день ноября - температура будет двузначная. В субботу, воскресенье - даже до 13 градусов тепла, на юге [Москвы] - до 14 градусов", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что вместе с повышением дневных температур, будут расти и ночные. В частности, в ночь на четверг ожидается 4-6 градусов. Кроме того, в среду и четверг пройдут небольшие дожди. Также 28 октября ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Выходные будут без осадков, малооблачные, преимущественно ясные.