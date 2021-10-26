Псково-Печерский монастырь из-за коронавируса ограничил посещение храмов и древних пещер

ПСКОВ, 26 октября. /ТАСС/. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых древних и крупных в России, ввел ограничения в связи с ростом числа заражений коронавирусом в Псковской области. Обитель ограничила доступ паломников в храмы, в них можно попасть только во время богослужений, сообщила во вторник пресс-служба монастыря.

"В Псковской области растет смертность от заболевания коронавирусом. В связи с этим в Псково-Печерской обители с 27 октября по 7 ноября вводятся следующие ограничительные меры: храмы во внебогослужебное время закрыты для посещения, Богом зданные пещеры будут закрыты для посещения", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы монастыря, при необходимости богослужение будет проходить одновременно в двух храмах: Михайловском соборе и Сретенском храме. "Ношение санитарных масок и соблюдение дистанции обязательно", - говорится в сообщении.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова, вблизи границы с Эстонией, он является одним из самых древних и крупных в России мужских монастырей. Официальной датой основания Псково-Печерской обители считается 1473 год. Ансамбль монастыря насчитывает более десяти храмов.

На территории монастыря располагаются карстовые пещеры, которые представляют собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем. Точное число захоронений в них не установлено, но, по примерным подсчетам, в них покоятся более 10 тыс. человек.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 56 600, 48 060 человек выздоровели, 886 умерли. До 7 ноября приостановлена работа учреждений культуры. Система QR-кодов начнет действовать с 30 октября. С 25 октября в Псковской области введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, организации досуга.