Дагестан подключился к решению проблемы сохранения каспийского тюленя

АСТРАХАНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Республика Дагестан примет участие в реализации экологического проекта по изучению и сохранению каспийского тюленя "Душа Каспия", который начался во вторник в Астраханской области. Об этом во вторник на пресс-конференции, посвященной экологической экспедиции, сообщил ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, исполнительный директор РОО "Совет по морским млекопитающим" Дмитрий Глазов.

"Мы надеемся, что наши данные, которые мы соберем в рамках этого проекта, позволят прийти к практическим шагам - не только изучать тюленя, но и сохранять. То есть реализовать стратегию по сохранению каспийского тюленя и разработать <...> план действий по сохранению. <...> Мы сотрудничаем со всеми странами и регионами, в Дагестане у нас активно идет работа с коллегами, и в Азербайджане, и Туркменистане", - сказал он.

По словам Глазова, научная часть проекта по изучению и сохранению каспийского тюленя "Душа Каспия" поделена на две части.

"Это авиационная часть, которая больше похожа на разведку и притирку к местному региону, к поиску тех залеж, которые могут формироваться осенью, когда каспийский тюлень мигрирует в северную часть. <...> Вторая часть связана с отловом, мечением как отбором проб, что важно, поскольку с тюленями вот так в контакте лабораторные исследования проводятся все реже и реже, нет промысла", - уточнил он.

Экспедиция, которая объединила до 15 специалистов, пройдет в Астраханской области при поддержке Минприроды России до 18 ноября. Поставлена задача собрать и обновить научные данные о распределении, ключевых местах обитания и популяционных связях тюленей. Специалисты выявят факторы, влияющие на деградацию популяции, в том числе анторопогенные загрязнения в местах обитания тюленей.

О каспийском тюлене

Каспийский тюлень или каспийская нерпа - единственный представитель морских млекопитающих на Каспии, эндемик (не встречается более нигде в мире), вымирающий вид. С 2020 года каспийский тюлень занесен в Красную книгу РФ, с 2008 года находится в списке Международного союза охраны природы в статусе "находящийся под угрозой исчезновения".