Коми находится на пределе возможностей по развертыванию новых инфекционных коек

СЫКТЫВКАР, 26 октября. /ТАСС/. Минздрав Республики Коми дополнительно развернул 93 инфекционные койки для пациентов с коронавирусом, увеличив их общее число до 2 602, из них занято 2 098, или 80%. Правительство региона находится уже на пределе своих возможностей по развертыванию новых коек, сложнее всего обеспечить бесперебойное снабжение стационаров кислородом, сообщил во вторник вечером глава региона Владимир Уйба.

"На сегодня мы развернули дополнительно 93 койки, и всего сейчас развернуто 2 602 койки, <…> это дополнительные средства из бюджета. Кроме того, у нас есть серьезные проблемы по обеспечению кислородом. <…> Занято 2 098 коек. Сегодня мы уже на пределе по койкам, которые можем разворачивать, в первую очередь из-за обеспечения кислородом", - сказал глава региона в видеообращении к жителям, которое размещено на официальных интернет-ресурсах республики.

По словам руководителя республики, за сутки выявлено 314 заразившихся коронавирусом, из которых 11 человек были привиты от ковида, у шести из них болезнь протекает в легкой форме, они лечатся дома, пять госпитализированы со средней тяжести формой заболевания. За сутки умерли от COVID-19 девять человек, из которых привит был только один. Это человек преклонного возраста с очень большим числом хронических заболеваний, включая аритмию, ишемическую болезнь сердца, что не позволило ему перенести тяжелое течение ковида. Общее число умерших от ковида достигло уже 1 937 человек. На сегодня завершили вакцинацию 271 552 человека, остаток вакцины в регионе достаточно большой, более 145 тыс. доз вакцины.

Ранее во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал Коми в числе восьми регионов России, где наиболее низкие темпы вакцинации и удельный вес привившихся.

На 26 октября в Коми выявлено 77 246 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 314 заболевших. Выздоровели 68 573 человека, умерли 1 937. Привито более 46% взрослого населения региона. Нерабочие дни объявлены в Коми, как и по всей стране, с 30 октября по 7 ноября включительно, при необходимости они могут быть продлены, сообщал Уйба. В этот период разрешено работать лишь продовольственным магазинам и аптекам, а предприятиям общепита и остальным организациям - исключительно на доставку и навынос. Полностью приостановят работу все службы быта и услуг. "Нужно обязательно вакцинироваться. Использовать маски, печатки, избегать людные общественные места, чтобы исключить заражение и заболевание. Берегите себя и детей, дети, к сожалению, тоже болеют. Думаю, что антиковидные каникулы с 30 октября по 7 ноября дадут нам возможность снизить уровень заболеваемости", - подытожил во вторник вечером глава Коми.