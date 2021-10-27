Вильфанд заявил, что москвичам в ближайшую неделю не стоит рассчитывать на зимнюю погоду

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Жители Москвы могут в ближайшие девять дней не ждать снегопадов и зимних температур, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По статистике, устойчивые морозы ниже ноля приходят в столицу России 9-10 ноября, а постоянный снежный покров формируется в конце ноября.

"Пока по всем расчетам, которые мы проводим, зимней погоды не видно. Ни уши, ни лыжи пока вострить не нужно. Пока снега не видно по всем прогностическим расчетам вплоть до 3 ноября", - сказал он, комментируя предстоящую погоду в столичном регионе.

Традиционно приходом зимы считаются устойчивый "минус" и не тающий снег. Согласно статистическим данным для Москвы и области за последние 30 лет, "устойчивый переход температур через ноль градусов происходит в самом конце первой декады ноября - 9-10 числа", пояснил Вильфанд. "Устойчивый снежный покров формируется в самом конце месяца - 28-30 ноября. Конечно, эти даты вариабельны. Бывает, когда снежный покров ляжет и 15 ноября, а чаще - это в последние годы встречается - в декабре. Но это все статистика, на которую тоже надо ориентироваться, но это не прогноз", - отметил он.