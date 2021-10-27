В "Лизе Алерт" опровергли сообщения СМИ о гибели человека из-за поисков Светличной

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сообщения СМИ о том, что волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" не успели спасти человека в Люберцах из-за поисков актрисы Светланы Светличной не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе движения.

Во вторник председатель отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев опубликовал у себя в соцсети пост по итогам поиска пропавшей в Москве актрисы Светланы Светличной. Он отметил, что когда пропадает знаменитый человек, поиск его происходит под пристальным вниманием, в то же время когда исчезает обычный человек, никто на это не обращает внимание. По словам Сергеева, для поисков Светличной от отряда также были задействованы значительные ресурсы, но при этом волонтеры "не успели к простому человеку" "в лес в Люберцы", "он погиб". Вместе с тем председатель отряда "Лизы Алерт" обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в России.

"Не успели спасти - это несколько другая формулировка, там совсем по-другому", - сказала собеседница агентства. По ее словам, в данном случае речь идет об ограниченном ресурсе добровольцев, которые могут выехать на поиски в Московскую область, но не у всех из них есть машины или деньги на бензин. "Мы добровольцы, но понятно, что, если бы на том поиске [в Люберцах] было больше людей, соответственно, было бы больше шансов найти человека", - отметила она.

"Пост - скорее обращение к службам, чтобы они так же усиленно искали всех пенсионеров, а не только известных людей. А так обычно мы приезжаем, и пенсионеров никто кроме нас фактически не ищет, получается, что меньше шансов у других пенсионеров, малоизвестных", - пояснили в пресс-службе "Лизы Алерт" слова председателя отряда.

Светлана Светличная пропала в Москве 21 октября. По данным источника, предварительно, женщина страдает деменцией. В пресс-службе столичной полиции уточнили, что сын написал заявление о пропаже матери 24 октября. К поискам Светличной привлекались, в том числе более 40 волонтеров "Лизы Алерт". За сутки они расклеили 2 150 листовок, обзванивали медицинские учреждения и отделы полиции Москвы и Подмосковья. Пешие группы прошли более 30 км в поисках актрисы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главного следственного управления ведомства доложить ему об обстоятельствах исчезновения актрисы. Днем 26 октября сотрудники уголовного розыска нашли Светличную живой, с ней все в порядке, сказали в полиции.

Светлана Светличная - советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она снялась во многих фильмах, в том числе "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".

