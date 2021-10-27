В Бразилиа с 3 ноября отменят обязательное ношение масок на улице

В соответствии с документом ношение масок на открытом воздухе перестанет быть обязательным, однако в закрытых помещениях и в транспорте такое требование сохранится. "Предписывается обязательное ношение защитной маски для лица, как то рекомендовано Управлением здравоохранения Федерального округа, во всех закрытых общественных местах, в общественном транспорте, помещениях общего пользования учреждений торговли, производства и сферы услуг, а также в помещениях многоквартирных жилых домов", - говорится в документе.

Кроме того, губернатор распорядился полностью возобновить учебный процесс в государственных школах, которые были полностью закрыты с марта 2020 года по июль 2021 года. С начала июля ученики могли посещать школы небольшими группами по очереди

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 21,7 млн человек). По числу летальных исходов (более 606 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.