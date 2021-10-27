В Марокко пассажирам без паспорта вакцинации нельзя попасть в аэропорт

РАБАТ, 27 октября. /ТАСС/. Попасть в аэропорт на территории Марокко и отправиться в путь на самолете можно только при наличии паспорта вакцинации, введенного властями 21 октября. Об этом, как передает во вторник информационный портал Medias24 , сообщило Национальное управление аэропортов (НУА) королевства.

"Без паспорта вакцинации или санитарного разрешения, освобождающего от паспорта вакцинации, пассажиры не могут ни попасть в аэропорт, ни путешествовать", - указали в НУА.

Начиная с 21 октября паспорт вакцинации обязателен для получения разрешения на вход в гостиницы и на туристические объекты, в рестораны и кафе, в закрытые пространства, места для торговли, спортивные залы и хаммамы. Кроме того, только при предъявлении этого документа можно перемещаться между префектурами и провинциями Марокко на частном или общественном транспорте, а также выезжать за границу.

Чиновники, служащие и посетители административных учреждений тоже обязаны предоставлять паспорт вакцинации для посещения государственных, частно-государственных и частных учреждений. Власти заявляют, что "все должностные лица государственного и частного секторов должны обеспечить исполнение всех мер под их прямую юридическую ответственность".

Ранее правительство продлило до 31 октября действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса.

28 января в стране стартовала национальная кампания вакцинации населения от коронавируса. Она должна коснуться 80% населения Марокко - около 30 млн человек. К настоящему времени в королевстве вакцинированы более 23,72 млн человек, при этом свыше 21,52 млн из них введены два компонента вакцины, а более чем 1 млн - три компонента.