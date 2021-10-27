Экоактивисты устроили акцию протеста в лондонском Музее науки

ЛОНДОН, 27 октября. /ТАСС/. Активисты природозащитной организации "Климатическая сеть британских студентов" устроили акцию протеста в лондонском Музее науки. Как сообщила во вторник вечером радиостанция LBC, демонстранты недовольны сотрудничеством музея с крупными мировыми нефтегазовыми компаниями.

В частности, протестующие выразили свое возмущение проведением выставки "Энергетическая революция", организованной при поддержке индийского конгломерата Adani group, который, среди прочего, занимается газовыми проектами. Ранее экоактивисты также критиковали руководство Музея науки за партнерские проекты с англо-голландской корпорацией Royal Dutch Shell.

Радиостанция подчеркнула, что демонстранты, развернувшие плакат "Откажитесь от спонсорства Shell", намерены оставаться в музее всю ночь. Отмечается, что на месте событий присутствуют сотрудники полиции, которые пока не осуществляют задержания.

Музей науки в Лондоне был открыт в 1857 году, в допандемийные времена его посещали около 3 млн человек в год. Одним из самых известных экспонатов в коллекции музея является паровоз "Пыхтящий Билли", считающийся старейшим из сохранившихся в мире.