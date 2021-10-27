AP: Facebook медлил в борьбе с дезинформацией о вакцинах от коронавируса

ТАСС, 27 октября. Руководство компании Facebook неоднократно откладывало реализацию предложений своих сотрудников в области борьбы с недостоверной информацией о вакцинах от коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на внутренние документы компании, предоставленные ее бывшей сотрудницей Фрэнсис Хауген.

По его данным, в марте 2021 года исследователи в Facebook придумали способ частичной замены недостоверных источников в новостной ленте одноименной социальной сети надежными информационными ресурсами, такими как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Для этого необходимо было изменить ранжирование публикаций о вакцинах.

"Принимая во внимание результаты, полагаю, мы рассчитываем запустить [это обновление] как можно скорее", - написал один из сотрудников компании в ответ на внутреннее сообщение об исследовании. Однако администрация Facebook отложила принятие решения на неопределенный срок, пишет агентство. Более того, никакие изменения в информационную политику не вносились до апреля этого года. Когда было предложено отключить комментарии к постам о вакцинах до тех пор, пока компания не научится эффективнее справляться с дезинформацией, реакции от руководства не последовало, указывает Associated Press.

Как сообщает агентство, ряд критиков связывает промедление в принятии решений с опасениями компании, что изменения могут негативно сказаться на ее прибыли. Наряду с этим, в электронной рассылке компания указывает, что добилась "значительного прогресса", снизив уровень дезинформации о вакцинах от коронавируса в новостных лентах пользователей.

В понедельник ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. По данным агентства Associated Press, в составлении The Facebook Papers ("Досье Facebook") приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов американской компании, которые оказались в распоряжении ее бывшей сотрудницы Хауген.