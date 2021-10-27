Эксперт рассказала, как восстановить обоняние после перенесенной коронавирусной инфекции

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Эфирные масла и парфюмерия наиболее эффективны для восстановления обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщила ТАСС заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"С самого начала пандемии исследователи изучали влияние различных препаратов на восстановление обоняния. Ни по одному из них не было получено абсолютных доказательств эффективности. Наиболее действенными оказались тренировки с помощью разных эфирных масел, парфюмерии, продуктов, имеющих ярко выраженный аромат, что можно использовать для восстановления", - сказала она.

Руженцова отметила, что о наличии этого симптома нужно также сообщить врачу. По ее словам, длительная потеря обоняния может быть одним из проявлений вирусного или иммунного поражения нервной системы.

"На основании осмотра и оценки симптоматики врач определить необходимость проведения дополнительных обследований и терапии. Однако, стоит отметить, что у некоторых пациентов вследствие индивидуальных особенностей восстановление затягивается на длительный период - до полугода и более - без каких-либо сопутствующих отклонений", - сказала она.

Также Руженцова отметила, что у тех, кто вакцинировался от коронавируса и в случае заболевания с первых дней получал правильное лечение, обоняние восстанавливается быстро или не теряется вовсе.