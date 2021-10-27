{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт рассказала, как восстановить обоняние после перенесенной коронавирусной инфекции

В этом могут помочь эфирные масла и парфюмерия, считает замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Эфирные масла и парфюмерия наиболее эффективны для восстановления обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщила ТАСС заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С самого начала пандемии исследователи изучали влияние различных препаратов на восстановление обоняния. Ни по одному из них не было получено абсолютных доказательств эффективности. Наиболее действенными оказались тренировки с помощью разных эфирных масел, парфюмерии, продуктов, имеющих ярко выраженный аромат, что можно использовать для восстановления", - сказала она.

Руженцова отметила, что о наличии этого симптома нужно также сообщить врачу. По ее словам, длительная потеря обоняния может быть одним из проявлений вирусного или иммунного поражения нервной системы.

"На основании осмотра и оценки симптоматики врач определить необходимость проведения дополнительных обследований и терапии. Однако, стоит отметить, что у некоторых пациентов вследствие индивидуальных особенностей восстановление затягивается на длительный период - до полугода и более - без каких-либо сопутствующих отклонений", - сказала она.

Также Руженцова отметила, что у тех, кто вакцинировался от коронавируса и в случае заболевания с первых дней получал правильное лечение, обоняние восстанавливается быстро или не теряется вовсе.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
AP: Facebook медлил в борьбе с дезинформацией о вакцинах от коронавируса
По данным агентства, часть критиков связывает промедление в принятии решений с опасениями компании, что изменения могут негативно сказаться на ее прибыли
AP: Facebook медлил в борьбе с дезинформацией о вакцинах от коронавируса
Читать полностью