На Камчатке создадут лабораторию по изучению процессов, происходящих в океане

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 октября. /ТАСС/. Лаборатория "Климат и океан" по изучению процессов в океане появится на Камчатке. Она объединит работу научно-исследовательских центров Дальнего Востока, сообщил в своем Instagram глава региона Владимир Солодов.

"Дмитрий Николаевич Чернышенко [вице-премьер правительства России] поддержал наши планы по созданию научной инфраструктуры - в рамках научно образовательного центра мирового уровня, мы создаем лабораторию "Климат и океан". Она будет заниматься мониторингом климатических изменений достаточно драматического характера в океане вблизи Камчатки. Они были причиной "красных приливов" и имеют значение не только для нашего региона, но и для зарубежных стран. Лаборатория, которую мы создаем, и которая должна объединить наши ведущие научно-исследовательские центры, позволит более точные ответы на это найти", - сказал губернатор.

Осенью 2020 года на Камчатке наблюдались так называемые красные приливы - цветение токсичных микроводорослей, в результате чего произошло удушье и гибель множества гидробионтов. Местные жители публиковали фото и видео с пляжа, который был усеян мертвыми морскими животными. Флора и фауна Тихого океана на побережье Камчатки постепенно восстанавливается.