Почти 20 взрывов газа произошло в России с начала осени

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Почти 20 хлопков газовоздушной смеси зарегистрировано на территории России с сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожары, возникающие от газовых приборов, как правило, сопровождаются хлопком газовоздушной смеси, поэтому считаются наиболее опасными. Только с сентября текущего года произошло почти два десятка происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования", - сказали в ведомстве.

По статистике, в холода почти на треть вырастает и число пожаров. В большинстве случаев они происходят по причине неправильной эксплуатации или неисправности электрообогревателей, газового и печного оборудования. При этом 60% всех возгораний происходят в жилых домах. Количество погибших на них возрастает на 20%. В 60% случаев гибель людей наступает из-за отравления токсичными продуктами горения.

"В рамках предупредительных мер сотрудники МЧС России ежегодно во всех регионах страны проводят комплекс превентивных мероприятий по пожарной безопасности в осенне-зимний период. Надзорные органы ведомства уже приступили к реализации операции "Отопление", - добавили в пресс-службе.

В рамках операции пройдут дополнительные профилактические мероприятия жилом секторе, на объектах энергетики, образования, здравоохранения, социальной и коммунальной сфер. Также пройдут рейды по жилым домам и собрания населения, на которых будут раздавать листовки и памятки о правилах противопожарной безопасности. Отдельное внимание в МЧС обещали уделить многодетным, неблагополучным семьям и пожилым людям.

"Также при участии МЧС России за последние три года в местах проживания категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке, установлено свыше 500 тыс. автономных дымовых пожарных извещателей. Срабатывание данных систем способствовало спасению свыше 2 тыс. человек, в том числе 1 049 детей", - рассказали в МЧС.