Япония ограничит доступ иностранных студентов к важным технологиям

ТОКИО, 27 октября. /ТАСС/. Правительство Японии намеревается ограничить доступ иностранных студентов, обучающихся на территории страны, к технологиям, которые могут иметь оборонное значение или быть связанными с обеспечением национальной безопасности. Об этом в среду сообщила деловая газета Nikkei.

Отмечается, что японские университеты должны будут получать одобрение от министерства промышленности перед тем, как давать доступ иностранным студентам к образовательным программам, связанным с теми или иными важными для страны технологиями. В то же время подчеркивается, что ужесточение правил коснется иностранных студентов, которые могут находиться под прямым или косвенным государственным влиянием других стран - в частности, в том случае, если больше 25% дохода студента исходит от иностранного правительства.

В 2017 году китайский студент одного из токийских вузов нарушил действующее законодательство, незаконно вывезя в Китай через Гонконг инфракрасную камеру для самолетов. Многие японские университеты, работающие над созданием новейших технологий, свободно зачисляют к себе иностранных студентов и достаточно поверхностно проводят их проверку перед зачислением. Это, по данным газеты, вызывает серьезную обеспокоенность у японских властей. Ожидается, что поправки в законодательство будут внесены уже до конца этого года.