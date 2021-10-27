Эксперты: представители рабочих профессий тратят на компьютерные игры до 6 часов в неделю

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Почти четверть представителей рабочих профессий в РФ (24%) тратят на компьютерные игры от четырех до шести часов в неделю. Об этом говорится в исследовании сервиса V. K. Работа, которое имеется в распоряжении ТАСС.

«Выяснилось также, что представители рабочих профессий не просто любят играть, а посвящают этому довольно большое количество времени — 24% играют от четырех до шести часов в неделю. От одного до трех часов в неделю посвящает играм треть опрошенных, более 10 часов в неделю — 14%", — говорится в сообщении.

Среди наиболее популярных игр были названы World of Tanks, Dota 2, Call of Duty: Warzone.

При этом представители рабочих профессий отметили, что они играют либо в бесплатные онлайн-игры (49%), либо тратят на них не более 5 тыс. рублей в год (33%).

О киберспорте

Кроме того, 23% респондентов активно следят за киберспортом, 37% просто знают о его существовании, 26% хотят углубиться в эту тему и начать в ней разбираться.

Большинство опрошенных считают, что киберспорт можно назвать или полноценной работой, или полноценным видом спорта, или всем сразу. В то время как 24% назвали его не более чем развлечением.

Поменять свою текущую работу на карьеру киберспортсмена хотели бы 28% работающих опрошенных, 34% не исключают, что после изучения темы подробнее, им бы тоже захотелось сделать своей основной деятельностью киберспорт. 53% респондентов хотели бы принять участие в каком-нибудь соревновании или турнире, даже не обладая статусом киберспортсмена.

По данным исследования, 87% опрошенных увлекаются компьютерными играми. Уточняется, что женщины больше предпочитают казуальные игры и аркады, а мужчины склонны играть в шутеры и стратегии. В исследовании отмечается, что работающие специалисты играют чаще, чем безработные или те, кто находится в поиске работы.

Об исследовании

Опрос проводился в октябре 2021 сервисами V. K. Работа и ResearchMe среди 1 317 представителей сфер гостиничного, ресторанного, строительного, транспортного бизнесов, а также ЖКХ и промышленности.