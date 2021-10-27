Эксперты: россияне купили в октябре в пять раз больше услуг по вакцинации, чем в июле

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россияне в октябре купили на 68% больше услуг по платной вакцинации от коронавируса, чем в сентябре, и в пять раз больше, чем в июле, говорится в результатах исследования аналитического ресурса "Чек Индекс".

"Россияне за первые двадцать дней октября сделали на 68% больше покупок услуг по вакцинации, чем за такой же период месяцем ранее. Если сравнивать с аналогичным периодом июля, рост числа купленных прививок с середины лета составил 425%", - рассказали эксперты, отметив, что продажи измерялись в натуральном выражении.

Услуга включает осмотр врача и введение препарата, сама же вакцина является бесплатной. Чаще всего россияне приобретали услугу по прививке "Спутником Лайт" или одним компонентом "Спутника V". Средний чек покупки в октябре в целом по России составил 1 100 рублей, в Москве - 1 250 рублей, снизившись по сравнению с июлем на 14% и 12% соответственно. Более половины продаж пришлось на столичный регион.

"Популярность услуг по платной вакцинации в октябре росла с каждой неделей. Например, на прошлой неделе было сделано в три раза больше таких покупок, чем неделей ранее. На фоне ухудшения эпидемической обстановки высокий потребительский интерес в этом сегменте обеспечивает стремление покупателя избежать очередей, быть под контролем врачей до и после прививки", - объяснили эксперты.

Аналитический ресурс "Чек Индекс" проанализировал агрегированные обезличенные данные о покупке россиянами услуг по платной вакцинации от коронавируса за первые две декады сентября и октября 2021 года. Ресурс входит в структуру оператора фискальных данных "Платформа ОФД", который ежедневно обрабатывает 48-50 млн кассовых чеков с более 1 млн онлайн-касс со всей страны.