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Пандемия COVID-19

МЧС за 1,5 года продезинфицировало 7,5 тыс. лечебных и 8 тыс. учреждений образования в РФ

Аналогичной обработке в стране подвергли свыше 11 тыс. км дорог

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ с апреля 2020 года провели дезинфекцию 7,5 тыс. лечебных и 8 тыс. образовательных учреждений на территории России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции с апреля прошедшего года по всей стране подразделения МЧС России регулярно проводят масштабные работы по дезинфекции. На данный момент с апреля 2020 года специальная обработка проведена в более чем 7,5 тыс. лечебных учреждений, 8 тыс. образовательных учреждений, на почти 23 тыс. объектах социального обслуживания", - сказали в ведомстве.

Также продезинфицировано 46 тыс. зданий транспортной инфраструктуры общей площадью 41 млн кв. м. Аналогичной обработке подвергнуто свыше 11 тыс. км дорог. Только в Москве за последнюю неделю специалисты центра "Лидер" МЧС РФ провели дезинфекцию более 32 тыс. кв. м помещений трех железнодорожных вокзалов и более 7 тыс. кв. м прилегающей к ним территории. Кроме того, спецобработка проведена на 300 тыс. объектах самого министерства.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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