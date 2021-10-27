Эксперты назвали самые "опасные" страны для отдыха с детьми

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Турция, Россия и Болгария этим летом оказались наиболее "опасными" направлениями для отдыха с детьми. К такому выводу пришли эксперты компании "АльфаСтрахование", проанализировав, в каких странах детям, отдыхавшим вместе с родителями, чаще всего требовалась медицинская помощь.

"Больше всего обращений за помощью к медикам в связи с детскими заболеваниями летом 2021 года зафиксировано в Турции - 29,7%. На втором месте Россия. На ее долю приходится 13,1%. На третьем - Болгария (12%). В первую пятерку также вошли Грузия (11,7%) и Кипр (7,5%)", - указано в исследовании, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

По данным страховой компании, статистика обращений по полисам временно выезжающих за рубеж (ВЗР) показывает, что наиболее частой причиной наступления страхового случая у детей стали инфекционные заболевания дыхательных путей (23,2%). Также в лидерах - заболевания ЖКТ (21,5%), травмы (8,2%) и проблемы с ушами (7,8%).

Летом этого года Турция стала самым популярным направлением для семейного отдыха: на эту страну пришлось 12,6% всех оформленных полисов путешественников. Российские курорты заняли второе по популярности место (11,1%), а на третьем месте - страны Шенгена (8%). Четвертое и пятое место заняли Кипр (5,3%) и Абхазия (4%).