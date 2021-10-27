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Власти Крыма допустили введение экспресс-тестирования для туристов

С начала пандемии в республике коронавирусом заболели более 93 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Крыма обсуждают введение экспресс-тестирования для приезжающих на полуостров туристов, сообщил журналистам советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

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"Обсуждается ряд возможных мер, включая экспресс-тестирование приезжающих и прочие. <…> Идея "covid-free" для Крыма здравая и может стать краеугольной в данной ситуации", - сказал Крючков.

С начала пандемии в Крыму заразились более 93 тыс. человек, выздоровели около 77 тыс. человек, умерли около 2,9 тыс. пациентов. Власти республики объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября до особого распоряжения в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, ввели обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.

Теги
РоссияКрымПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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