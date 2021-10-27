Доля свободного коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Кузбассе составляет 18%

КЕМЕРОВО, 27 октября. /ТАСС/. Порядка 18% коек для пациентов с коронавирусом свободны в больницах Кузбасса. Это позволяет госпитализировать всех, кто нуждается в стационарном лечении, сообщила на брифинге в среду заместитель министра здравоохранения Кемеровской области Елена Зеленина.

"Развернуто 3 932 койки, занято из них 3 210, свободно 18% коечного фонда, что позволяет нам госпитализировать всех нуждающихся в стационарном лечении. Под особым вниманием госпитализация пациентов старшей возрастной категории, так как течение заболевания более сложное", - сказала Зеленина.

Она отметила, что для сравнения в период эпидемического подъема заболеваемости коронавирусом осенью 2020 года в стационарах Кузбасса было развернуто почти 5 тыс. коек, а сейчас задействованы не все резервы коечного фонда.

"Ежедневно дважды в день проводится мониторинг ситуации по свободному коечному фонду. В зависимости от его занятости в течение суток принимается решение о необходимости открытия дополнительных коек", - добавила замминистра.

По данным регионального оперштаба на 27 октября, в регионе с начала пандемии выявили свыше 62,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 281 из них за минувшие сутки. Выздоровели более 59,2 тыс. человек, умер 1 441 человек, остальные находятся под наблюдением медиков.