Турпоток в Долину Гейзеров вырос на 60% и достиг исторического максимума

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Туристический поток в Долину Гейзеров на Камчатке вырос в 2021 году на 60% - до 8 тыс. человек - и достиг исторического максимума, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера.

"На сегодняшний день мы имеем значимые результаты по итогам туристического сезона. Турпоток в Долину Гейзеров вырос на 60% - с 5 до 8 тыс. - и достиг исторического максимума. Благодаря руководству края и заповедника сделаны первые шаги по расширению инфраструктуры - выполнены работы по ремонту имеющихся дорожек, подготовлены новые тропы и площадки. В следующем году в тестовом режиме будет открыт кольцевой туристический маршрут - Петропавловск - Мильково - Долина Гейзеров - Жупаново", - сказал Чернышенко, отметив, что остается актуальным и вопрос повышения транспортной доступности наиболее привлекательных мест региона для туристов и местных жителей.

Чернышенко посетил Камчатский край по поручению премьер-министра Михаила Мишустина в мае текущего года для проработки вопроса развития туризма в регионе. За это время была проделана работа в части создания туристической инфраструктуры и увеличения турпотока.

В ходе встречи с вице-премьером глава региона анонсировал открытие 300 км новой дороги от Петропавловска до Мильково, которая повысит транспортную доступность населенных пунктов для граждан и позволит реализовать кольцевой маршрут через Долину Гейзеров. По его словам, к следующему сезону будет завершено строительство новых гостевых домов, дополнительных троп и сопутствующей туристической инфраструктуры. Кроме того, Минприроды выделило денежные средства на создание дополнительных вертолетных площадок в Долине Гейзеров.

Развитие туризма

Камчатский край планирует в ближайшее время заключить соглашение с корпорацией "Туризм.рф", в результате чего инструменты национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" позволят профинансировать строительство инфраструктуры курорта "Три вулкана" и других туристических проектов края. В регионе также будет создана лаборатория "Климат и океан". Она объединит ведущие вузы и научные организации Камчатского края и ДФО и будет осуществлять мониторинг экологической обстановки и климатических изменений мирового океана. После этого будет создан морской карбоновый полигон, рассказал Чернышенко.

В рамках встречи губернатор края также представил вице-премьеру инвестпроект по строительству туристско-рекреационного комплекса "Петропавловская гавань" с международным яхтенным портом и проект реконструкции центра города Петропавловск-Камчатский.