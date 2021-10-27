На канатные дороги курорта "Эльбрус" начнут впускать только с QR-кодом

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Желающие подняться на склоны Эльбруса на канатной дороге со среды должны предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"С 27 октября перед поездкой на канатных дорогах курорта "Эльбрус" необходимо предъявить QR-код, отрицательный ПЦР-тест или справку о недавно перенесенном COVID-19. Соответствующий указ опубликован на сайте главы Кабардино-Балкарии. Согласно указу, предъявлять необходимо именно подлинники справок и документов, удостоверяющих личность. QR-код можно распечатать или показать в электронном виде, эти требования распространяются на гостей от 18 лет", - рассказал представитель компании.

До старта горнолыжного сезона документы попросят показать на кассе в момент покупки экскурсионного билета, после проверка будет организована в предкассовой зоне для экономии времени на обслуживание.

"Подтвердив право на поездку, гости получат специальные браслеты, которые достаточно будет предъявить при покупке или активации ски-пасса", - отметили в КСК.

АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании находятся курорты "Архыз" (Карачаево-Черкесия), "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария).