В Приморье установили суточный максимум по числу граждан, привившихся от коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 27 октября. /ТАСС/. Максимальное число жителей Приморского края сделали прививку от коронавируса за сутки. Медики вакцинировали 7 456 человек, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"За 26 октября первым компонентом вакцин против новой коронавирусной инфекции привились 7 456 приморцев. Медики отмечают, что, если такой темп сохранится, рост заболеваемости не будет лавинообразным, как прошлой осенью", - говорится в сообщении.

За день до этого в регионе привились 6 129 человек, что превысило показатели июня, когда ежедневно прививались около 5 тыс. человек. "Ежедневный темп вакцинации в 7-8 тыс. человек в весенний и летний периоды позволил бы сформировать коллективный иммунитет к сентябрю. Тогда эпидемиологический осенний сезон в регионе прошел бы спокойно, без роста числа заболевших", - отметила первый заместитель министра здравоохранения региона Тамара Курченко, чьи слова приводятся в сообщении.

За минувшие сутки выявлено 262 случая заражения коронавирусом, на лечении в стационарах находятся почти 1,5 тыс. человек, треть из которых - в тяжелом состоянии. Врачи готовят к развертыванию дополнительный коечный фонд. Однако, по словам медиков, нынешний темп вакцинации позволяет предположить, что рост заболеваемости не будет лавинообразным, как прошлой осенью.

Вакцинацию в регионе прошли 491 905 человек, завершили иммунизацию 384 806 граждан. В Приморье открыты более 200 пунктов вакцинации. В период с 30 октября по 7 ноября они будут работать без выходных по стандартному режиму.

Для сдерживания дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди населения Приморского края принято постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. С 11 ноября от работы будут отстранять граждан, которые не сделали первую прививку, с 15 декабря - всех, кто не завершил вакцинацию и не имеет противопоказаний к ней.