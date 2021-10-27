Количество случаев заражения коронавирусом превысило 120 тыс. в Иркутской области

"Подтвержденных случаев инфицирования 120 313 (плюс 449 прирост за сутки)", - говорится в сводке.

В больницах находится 4 681 пациент. За время пандемии в регионе выздоровели 106 249 человек, умерли 5 393. Вакцинированы 726 860 жителей, из них оба этапа вакцинации прошли 584 352, или 58% от плана.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации с 15 октября в Иркутской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в частности для всех лиц старше 60 лет, а также для медработников, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников общепита, торговли, сфер услуг и туризма. С 30 октября вводится система QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и крупных непродовольственных магазинов. Также будет приостановлена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров.