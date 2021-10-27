КСК прорабатывает возможность установки на курортах СКФО лабораторий с экспресс-тестами

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Возможность установки мобильных лабораторий по сдаче экспресс-теста на выявление коронавируса рассматривается на курортах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) со ссылкой на гендиректора компании Хасана Тимижева.

"Сейчас прорабатываем возможность внедрить на курортах мобильные лаборатории по сдаче экспресс-теста на выявление коронавируса, которые помогут тем из гостей, кто пока не имеет QR-кода. На основании отрицательных результатов теста можно будет приобрести ски-пасс. Эту меру предполагаем ввести со стартом сезона", - приводит пресс-служба слова Тимижева.

В частности, обслуживание в кассе и посадка на канатную дорогу курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии сейчас возможны только в средствах защиты органов дыхания, это могут быть как медицинские маски, так и балаклава. В одной кабинке рекомендуется подниматься по четыре человека для сохранения дистанции. При несоблюдении мер безопасности, установленных на курорте, возможна блокировка ски-пасса.

В КСК пояснили, что в целях нераспространения COVID-19 на курорте регулярно проводится дезинфекция мест общего пользования: кабинок, помещений сервис-центра, проката. На перронах установлены санитайзеры.

С 27 октября перед поездкой на канатных дорогах курорта "Эльбрус" необходимо предъявить QR-код, отрицательный ПЦР-тест или справку о недавно перенесенном COVID-19.

АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании находятся курорты "Архыз" (Карачаево-Черкесия), "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария).