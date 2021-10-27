Похороны экс-президента Южной Кореи Ро Дэ У пройдут на государственном уровне

СЕУЛ, 27 октября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея приняло решение провести государственные похороны бывшего президента страны Ро Дэ У, умершего 26 октября после продолжительной болезни в возрасте 88 лет. Похороны состоятся 30 октября, сообщил премьер-министр Ким Бу Гём, выступая в среду на заседании правительства.

"Вместе с членами кабинета выражаю глубокие соболезнования в связи со смертью бывшего главы государства", - сказал Ким Бу Гём. Он добавил, что статья 2 закона о главах государства предусматривает государственные похороны президентов страны, как умерших на посту, так и находящихся в отставке. В законе не уточняется, возможны ли государственные похороны в случае совершения экс-президентом тяжкого преступления, например, военного переворота.

Решение о месте захоронения будет принято совместно с семьей покойного, отметил премьер. Между тем в администрации главы государства не приняли решение о том, стоит ли направлять соболезнования семье умершего политика от имени действующего президента Мун Чжэ Ина.

Ранее власти страны по итогам нового расследования пришли к выводу, что Ро Дэ У помог бывшему президенту Чон Ду Хвану захватить власть в результате военного переворота в 1979 году, а год спустя командовал подавлением восстания в городе Кванджу, в результате чего погибли более 200 человек, около 1,8 тыс. пострадали. С другой стороны, на посту президента он внес значимый вклад в экономическое, социальное и политическое развитие Республики Корея.

Ро Дэ У исполнял обязанности главы государства с февраля 1988 года по февраль 1993 года. Он выдвигался на этот пост от Демократической либеральной партии. Ро Дэ У стал первым президентом страны, избранным на пять лет без права переизбрания. Его пребывание у власти ознаменовалось проведением в Сеуле летних Олимпийских игр 1988 года, а также установлением дипломатических отношений с СССР в 1990 году и с КНР в 1992 году.

В 1993 году по окончании пребывания на посту президента Ро Дэ У был арестован по обвинению в коррупции, позднее ему также предъявили обвинение в государственной измене за участие в подавлении восстания в Кванджу. В августе 1996 года он был осужден на 22 года тюрьмы, однако затем суд сократил срок заключения до 17 лет. В 1997 году его амнистировал президент Ким Дэ Чжун.