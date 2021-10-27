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Пандемия COVID-19
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Израиль может начать принимать привитых "Спутником V" туристов с 15 ноября

По словам источника, решение должен утвердить кабмин страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 октября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильские власти одобрили инициативу министра туризма Йоэля Развозова о допуске в страну с 15 ноября иностранных туристов, привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

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Об этом сообщил в среду ТАСС израильский правительственный источник, отметив, что решение должно быть утверждено кабмином.

"В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной "Спутник V", - сказал источник. "Решение по "Спутнику V" должно еще быть утверждено кабмином", - добавил он.

Теги
ИзраильПандемия COVID-19Беннет, Нафтали
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