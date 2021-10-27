В кабмине поддержали с замечаниями проект о внесудебных мерах борьбы с пиратскими сайтами

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний инициативу замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, предусматривающую внесудебное исключение ссылок на сайты с пиратским контентом из поисковых систем. Об этом сообщается в проекте отзыва кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно инициативе, правообладатели смогут создавать информационные системы, содержащие базы данных указателей страниц с контентом, нарушающим авторские права. Специальный реестр таких систем будет вести Роскомнадзор. "Оператор поисковой системы прекращает выдачу в результатах поиска указателей страниц, содержащихся в такой информационной системе, не позднее шести часов с момента включения в нее сведений об указателях страниц", - говорится в пояснительной записке. По словам автора законопроекта, такой срок апробирован на практике и обусловлен тем, что владельцы нелегальных интернет-ресурсов пытаются отслеживать блокируемые ссылки и автоматически "генерировать дублирующие указатели страниц для их включения в результаты поисковой выдачи".

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний", - говорится в проекте отзыва кабмина.

"В законопроекте необходимо предусмотреть процедуру предварительного уведомления владельца сайта о включении его сайта в информационную систему указателей страниц, а также уточнить способ обращения к владельцу информационной системы указателей страниц и порядок действий в случае включения сайта в несколько информационных систем указателей страниц", - говорится в документе.

При этом, в кабмине считают, что в "законопроекте следует закрепить обязанность представления доказательств неправомерного размещения информации в сети "Интернет", необходимость проведения проверочных мероприятий, подтверждающих нарушение авторских и (или) смежных прав в сети "Интернет", а также ответственность за неправомерное включение указателей страниц в информационную систему". Кроме того, в правительстве отмечают, что в пояснительной записке к законопроекту "отсутствуют прогнозы социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений".