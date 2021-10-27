В Японии умер один из главных антиядерных активистов, переживший бомбардировку 1945 года

ТОКИО, 27 октября. /ТАСС/. Один из самых активных членов Японской ассоциации пострадавших от атомных и водородных бомб Сунао Цубои, переживший в 1945 году американскую атомную бомбардировку Хиросимы, умер в возрасте 96 лет. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

В 1945 году Цубои был студентом Хиросимского университета и в момент взрыва атомной бомбы находился в 1,2 км от его эпицентра. Он получил обширные ожоги по всему телу и находился без сознания в госпитале около 40 дней. Впоследствии у него развилась апластическая анемия - за всю жизнь он перенес множество госпитализаций, ему дважды ставили онкологические диагнозы, а в последние годы он вынужден был каждые две недели осуществлять внутривенные переливания крови. До 1986 года он работал преподавателем математики в различных образовательных учреждениях страны.

В молодости Цубои был активным членом Профсоюза учителей, а после завершения карьеры учителя стал постоянным членом антиядерных и антивоенных движений, регулярно принимал участие в митингах и демонстрациях. В 2016 году участвовал во встрече с президентом США Бараком Обамой в Хиросиме, который тогда стал первым американским президентом, посетившим пострадавший от атомной бомбардировки США город.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Данные атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность, оправдывая такие действия "военной необходимостью".