На Украине установили суточный рекорд по числу вакцинированных от коронавируса

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Число вакцинированных жителей Украины за минувшие сутки составило более 291 тыс., что стало самым высоким показателем с начала прививочной кампании. Такие данные в среду привело Министерство здравоохранения Украины в Telegram-канале.

"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 291 тыс. украинцев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за минувшие 24 часа были привиты 291 293 жителя страны. Из них первую дозу вакцины получили 212 013 человек, вторую - 79 280. За сутки на Украине зафиксировано 22 574 новых случая инфицирования, из них детей - 1 532, медицинских работников - 399. От осложнений после ковида за прошедший день умерло 692 человека.

За все время пандемии число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на Украине превысило 2,8 млн, умерло 65 628 человек, более 16,5 млн жителей получили прививки от коронавируса, из них более 7 млн человек иммунизированы двумя дозами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее предупредил, что число умерших от последствий инфицирования коронавирусом может достигнуть пика - 1 тыс. в сутки. По его словам, ежедневно необходимо прививать 350-400 тыс. человек, увеличив этот показатель вдвое.

В настоящий момент на Украине продолжают ужесточать карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью. Уже восемь областей находятся в красной зоне карантина - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская. В этих регионах продовольственные и непродовольственные магазины, киоски, гипермаркеты работают из расчета один человек на 10 кв. м при наличии у посетителей отрицательного результата ПЦР-теста или свидетельства о вакцинации. Парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, хостелы, спортзалы, фитнес-центры и бассейны работают при наличии у посетителей отрицательного результата анализа или свидетельства о прививке. Существенно ограничена работа баров, ресторанов и кафе. Ковид-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста необходимо предъявлять для участия в массовых мероприятиях и посещения учреждений культуры и кинотеатров.