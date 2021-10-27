Сахалинец установил международный рекорд по кантованию покрышки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Сахалинский спортсмен Михаил Савинов установил международный рекорд по кантованию покрышки, перевернув снаряд весом 205 кг 70 раз за 29 минут 30 секунд. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В середине октября Савинов попал в Книгу рекордов России, совершив 50 переворотов покрышки весом 205 кг за 14 минут 57 секунд. Атлет сразу же запланировал установить международный рекорд, выполнив 70 переворотов. Также мужчина хочет войти уже в следующем году в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив 100 переворотов за 25-30 минут.

"Савинов установил международный рекорд по кантованию покрышки. Таким образом, островитянин побил и свой предыдущий результат, который вошел в Книгу рекордов России", - рассказали в пресс-службе.

Сам спортсмен весит 60 кг, но тренируется с весом втрое больше его. Никогда не пропускает уличные тренировки, даже в плохую погоду. По признанию спортсмена, последнее достижение далось ему тяжело, так как некоторое время назад он получил травму, сообщили в пресс-службе.

"Однажды во время тренировки я просто решил перевернуть большую покрышку, а потом мне стало интересно, сколько раз я смогу это сделать. Так мой интерес перерос в несколько рекордов, но я по-прежнему это делаю только для испытания своих сил", - приводятся пресс-службой слова Савинова.